小貨車撞壞電線桿 南投聯繫國道交通一度大亂

南投市華陽路旁電線桿遭小貨車撞到破一個大洞，且有傾倒之虞，台電公司人員緊急進行搶修。（記者謝介裕攝）

2018-10-13 15:36

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市華陽路係市區聯繫國道3號南投交流道的重要路線之一，今日因1部小貨車將路旁電線桿撞出一個大洞，導致電線桿有傾倒之虞，台電公司人員接獲通報後，火速前往搶修，造成華陽路及福崗路交叉路口的交通號誌被迫斷電、斷訊，一度交通秩序大亂，還好南投分局緊急派員前往指揮交通、疏導車輛，紊亂的交通才恢復正常。

國道3號南投交流道於4年前通車後，雖帶來交通便利，但每逢上下班交通巔峰時間，南投市區交通反而更加壅塞，中央遂斥資10億元經費，開闢4條聯繫南投交流道的延伸道路，華陽路及福崗路便是其中的兩條，且每天車流量相當多，以致交通號誌突然不亮時，交通也隨之大亂，幸好警方及時進行交通疏導工作，才未衍生其他意外發生。

據警方初步調查，小貨車司機在行經華陽路時，因一時閃神才撞上路旁電線桿，還好只有手腳輕微擦傷，且沒有酒駕，不過，台電表示，待電線桿完成搶修後，一定會向小貨車司機求償電線桿相關的修理費用，以符公平、正義原則。