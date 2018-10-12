承德艦電戰軍機外洩 女檢登艦搜索

2018-10-12 14:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕海軍124艦隊承德艦上負責資訊系統維護的洪姓士官長，因涉及其他刑案被橋頭檢方調查，卻意外查扣儲滿電子情報等機密資料，經查多自軍艦電腦拷貝出來，高雄高分署以涉嫌違反國家機密保護法、刑法外患及國家安全法等罪偵辦，同時一併約談與洪姓士官長當時同在艦上服役的宋姓上校艦長及其他同袍等共11位證人，釐清案情。

高雄高分檢主任檢察官林應華指出，洪士官長在艦上服役期間（100.7.1～107.6.30），因持有一個硬碟，裡面儲存很多從軍艦電腦拷貝出來的電子情報等機密資料，因此以其涉嫌違反國家機密保護法、刑法外患及國家安全法等罪偵辦。

因洪士官長前因另案涉嫌其他犯罪，原由橋頭地檢署偵辦，並由高雄市調查處人員於107年1月間在其住處查扣一個硬碟，意外發現裡面儲存甚多從軍艦電腦拷貝出來的軍事資料。經國防部鑑定後，認定其中有許多屬於國家機密亦屬軍事機密的電子情報等機密資料，因屬第二審管轄案件，經橋頭地檢署於107年8月間函送本署偵辦。

經向高雄高分院聲請核發搜索票後，於今（12）日上午8時指揮高雄市調查處及高雄市憲兵隊人員到洪姓士官長的新職（107.7.1到職）地點左營艦隊支援隊及其嘉義縣老家、高雄市大順路住處等地點執行搜索，扣得使用手機、信用卡及電腦內硬碟等物。並由市調處約談到案。

檢察官李靜文也於今日上午率同高雄市調查處、高雄市憲兵隊及軍事安全總隊人員登艦會勘相關犯罪場所。