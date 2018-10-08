台塑回扣案外案第4波 檢調傳訊8名廠商到案

2018-10-08 18:06

［記者錢利忠／台北報導］台北地檢署偵辦台塑回扣案外案，今年9月底針對台塑承包商艾博斯科技公司，涉嫌與上市公司精誠資訊（6214）及高雄晶傑達公司的2名李姓業務人員進行假交易的第3波約談行動後，今晚5點多另針對廠商涉案的部分，依違反證券交易法之背信罪，以被告及證人等身分傳喚8名廠商到庭說明。

此案起源於檢調偵辦台塑前副總經理李孫儒被控收取廠商回扣案的案外案；檢調調查，已退休的李孫儒被控於2014年至2015年任內，涉嫌利用職務之便，於資訊服務顧問標案中收取回扣，替承包商艾博斯科技公司量身打造軟體規格綁標，不法獲利逾2000萬元。

今年7月12日，檢調發動首波搜索及約談行動，兵分7路搜索並約談李孫儒等7人，訊後依涉犯證券交易法特別背信等罪，諭令李500萬元交保，包商負責人蔡百鍾因有串證之虞，遭聲押禁見獲准。

而後，檢調又查出廠商涉虛偽交易等案外案，發現艾博斯科技公司負責人蔡百鍾，涉嫌與盟立自動化公司、聚碩科技2家上市公司進行虛偽交易，帳面金額分別為4000多萬元、5000多萬元，此外，盟立有1700多萬元的公司資金疑遭匯出，聚碩則被匯出4000多萬元，檢調懷疑2家公司恐被掏空。

今年8月2日，檢調發動第二波行動，訊後依涉犯證券交易法罪嫌，諭令聚碩董事長兼總經理吳祚綏300萬元交保，盟立副總經理羅振傑、日立數據系統台灣區總經理宋政勛各200萬交保，均限制出境出海。

之後，今年9月27日，檢調再發現艾博斯科技公司另涉嫌與精誠資訊、晶傑達公司的2名李姓業務人員勾結，由艾博斯開立不實勞動契約的發票，讓2名李姓業務分別向精誠、晶傑達各請款129萬元、223萬元，錢進入艾伯斯科技公司後，再領出給2名李嫌領取，至於資金流向仍待釐清中。