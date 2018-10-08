不按理出牌！彰警將全縣白天奇襲式酒測

彰化警方近日內將實施全縣白天奇襲式酒測，貪杯者勿心存僥倖。（記者湯世名翻攝）

2018-10-08 20:08

〔記者湯世名／彰化報導〕不按理出牌！彰化縣警局去年首度將以往夜間酒測勤務改到白天實施，虛虛實實結果，效果奇佳，有駕駛人白天酒駕被攔查時傻眼說：「哪時候改白天抓酒駕的？」 也由於確實達到嚇阻酒駕，維護用路人行車安全，警方決定近日將再於全縣同步實施白天奇襲式酒測，以不按理出牌方式讓酒駕降至最低。

彰化縣去年元月至5月，全縣共發生酒後駕車肇事171件，造成1人死亡，116人受傷，較前年同期酒後駕車肇事案件185件，減少14件，造成2人死亡，減少1人，受傷107人，增加9人；另取締酒後駕車違規共1638件，較前年同期取締1490件，增加148件，可見駕駛人心存僥倖酒後駕車情形非常嚴重。由於警方酒測攔檢的時間與路線常被網路曝光，且以往聯合稽查重點都放在夜間，而且甚少稽查大型車，讓酒駕者都心存僥倖，造成白天酒駕及大型車酒駕案件居高不下，因此，彰化警方去年首度實施白天奇襲式酒測，讓酒駕者無法掌握警方酒測的時間與地點，全縣同步出擊共查獲21件，同一路段更查到4件，效果奇佳。

今年隨著時序入秋，飲酒進補也跟著變多，酒駕案件也激增，最近彰化警方夜間實施酒測共查獲31人，數量有增多跡象，因此決定再次於白天實施奇襲式酒測，不讓酒駕者心存僥倖。

彰化縣警局交通隊二組組長蕭汝上指出，警方從去年起酒測勤務即已採取機動方式進行，今年為因應酒駕又趨嚴重，警方除了夜間再擴大臨檢外，近日內也將再度實施白天酒測，且次數也會增加，酒測勤務仍採取機動方式，不只在主要道路酒測，也會選擇非主要道路，並採機動調整。

警方呼籲駕駛人，酒後駕車發生交通事故，將造成重大死傷及財產損失，用路人無論開大車、小車或騎車，都應遵守「指定駕駛」、「酒後改搭計程車」、「零酒精、才上道」的安全習慣，以確保本身及其他用路人安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆