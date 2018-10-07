掛看板連結韓國瑜與習皇武統台灣 劉世賢總部疑遭恐嚇報警

民進黨高雄市議員參選人劉世賢近來懸掛「票投『韓國魚』就是支持習皇帝武統台灣」看板，競選總部驚傳疑遭恐嚇。 （記者陳文嬋翻攝）

2018-10-07 09:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨高雄市議員參選人劉世賢今表示，懸掛「票投『韓國魚』就是支持習皇帝武統台灣」看板，不料競選總部疑遭人恐嚇，不但電話被打爆、臉書也被留言灌爆，林姓女助理更被2名男子嗆聲，造成她心生畏懼，總部已向警方報案；鳳山警分局據報介入調查。

劉世賢近來於鳳山街頭掛出「票投『韓國魚』就是支持習皇帝武統台灣」看板，他表示，是要大家正視中國網軍以假消息攻擊台灣，擾亂台灣的選局，他指出，國民黨在這次選舉中，不斷配合中國網軍大量散佈假新聞，已害死駐大阪辦事處長蘇啟誠。

劉世賢舉例日本讀賣新聞4日報導「中國媒體製造假新聞批判蔡政府，企圖干預台灣11月的選舉」，以日本關西機場蘇啟誠處長自殺事件為例，當時國民黨市長參選人韓國瑜還配合中國的假新聞一搭一唱，重批「駐日單位有失職之嫌」等語。

劉世賢競選總部近來被騷擾電話打到爆，林姓女助理（44歲）更遭2名不明男子登門嗆聲，辱罵五字經，她一度開門步出查看，赫見2男朝她嗆聲，造成她心生畏懼，她轉身拿手機要蒐證，2男才騎車離去，迄今仍心有餘悸。

劉世賢表示，連他的個人臉書與粉絲頁，都遭疑似藍營人士或中國網軍灌爆，高達300則留言，還以「無恥、卑鄙，齷齪」言詞，甚至問候他媽媽，對他進行網路霸凌。

劉世賢說，韓國瑜隨中國假新聞起鬨在先，難道他就不能掛出看板提醒大家注意中國與國民黨可能聯手操作這次選舉嗎？他出身里長深耕基層，大家有目共睹，近來3人成虎網路謾罵，讓雄辯勝於事實混淆視聽，合理懷疑是中國網軍，他保留法律追訴權。

劉世賢表示，已向警方報案，要求警方介入調查，儘速揪出2名疑似恐嚇男子，希望不會是柯P所說「韓國瑜是黑道大哥的小弟」幹的，以釐清事情真相。