柯P告葛特曼 北檢維持他字案

《屠殺》作者伊森．葛特曼（見圖）被柯文哲告妨害名譽，北檢說，目前仍維持他字案在葛特曼下週一離台前，不會再傳喚。

2018-10-06 23:50

〔記者吳政峰／台北報導〕《屠殺》作者伊森．葛特曼質疑台北市長柯文哲涉入器官仲介案，直指他是個「Liar（騙子）」，柯文哲氣得委任律師提出妨害名譽告訴，葛特曼自認站得住腳，5日主動到台北地檢署說明，經過長達8小時的訊問後獲得請回，北檢表示，本案目前仍維持他字案，在葛特曼下週一離台前，不會再傳喚。

葛特曼週一離台前不會再傳喚

葛特曼4日挨告，5日隨即到北檢接受偵訊，北檢解釋，這是因為他下週一就要離台轉赴英國，主動到地檢署說明，而北檢也依規定發出傳票，一切程序均合法，並非刻意火速偵辦。

至於為何偵訊時間長達8小時？北檢說，葛特曼是外籍人士，偵訊必須透過通譯正確翻譯，保障其訴訟權益，而筆錄在製作完畢後，還得翻譯成英文讓他了解，確認無誤後才能離去，因此耗費較多的時間。

北檢指出，本案才剛收案並作完筆錄，檢察官還在整理中，目前仍維持他字案，而且在葛特曼離台前不會再傳訊。

葛特曼訊後說，對自己說過的話完全負責，若檢方對案情仍有疑慮，只要傳喚，他仍會回台應訊；他也說，並非為了選舉來台，而是希望有更多的人看到他的書《屠殺》，關心器官活摘問題。