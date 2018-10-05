鴛鴦移工遇警 男被捕先返印尼 待未婚妻來團圓

2018-10-05 13:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕岡山警分局深水派出所員警在燕巢區大成路段，查獲1名逃逸的印尼籍外勞，男子落網時，還一度想向員警賄賂，拜托員警放他一馬，他的未婚妻也在旁苦苦求情，但警方仍堅持依法送辦，得知「後路」走不通，該男子也坦然地說，他會先回印尼，等未婚妻回來跟他結婚。

警方指出，當時員警巡邏經過燕巢區大成路段，見到路旁有名外籍女子站在一部計程車旁，因一旁有多件行李，疑為逃逸移工，員警遂趨前盤查，經了解確認該名女子為印尼籍移工，是合法來台工作，她正在路旁等候男友到來。

員警正欲離開時，突然見到另名外籍男子見警即躲入一旁芭樂園內，員警即大聲喝斥要求他出來接受盤查，方該名印尼女子見狀，面露焦急表示該男子是她已訂婚的未婚夫；當員警要求男子出示證件時，男子卻不斷重複聲稱「才來一個月沒證件」及「聽不懂」等語，企圖藉以逃避員警盤查。

員警正打算將該名男子送往移民署專勤隊以指紋辨識確認身分時，先從該名男子攜帶的皮夾內翻出3個多月前的匯款單，戳破他自稱「才來一個月」的謊言，他見已無法自圓其說終於坦承逃逸的事實。該名逃逸移工遭員警識破身分後，竟偷偷向員警表示要給1萬5千元，遭員警果斷拒絕，男子被帶上巡邏車後仍不放棄，表示加碼至2萬元，仍遭員警叱責、拒絕。

警方後來查出，該外籍男子於2013年5月持工作簽證入境，在台中市清水區某家公司從事製造業技工工作，因為來台仲介費用太貴，為了賺更多錢，在來台3年期滿前夕的2016年10月初逃逸至今。他向警方表示，為了躲避警方查緝，沒辦法太明目張膽找尋工作，逃逸快2年，賺的錢其實並不多，這次被警方查獲，他也和未婚妻約定回印尼結婚。