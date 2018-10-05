陰氣太重？屋內連死5人 鍾馗出馬「送肉粽」

臥雲法師許白龍扮鍾馗，手持寶劍在屋內作法念咒。（記者湯世名翻攝）

2018-10-05 10:36

〔記者湯世名／彰化報導〕陰氣太重！彰化縣鹿港鎮一戶王姓人家，20年來接連有4名親友上吊自殺或暴斃，最近家中老四又上吊自縊，屋內接連死了5人，僅剩二兒子住在空蕩的透天厝，認為是以前曾辦過法事但煞氣未除，找來國內知名道行深厚的臥雲法師許白龍坐鎮舉辦「送肉粽」，昨晚法師扮鍾馗，手持寶劍在屋內作法念咒，帶著亡者上吊的樓梯欄杆沿路祭煞前往西濱海邊，一把火連同之前的4個煞氣一併送走。

據了解，20多年前王家的父親在附近池塘投水自盡，之後王妻改嫁，留下4名兒子，沒多久，王家老大在樓梯間的欄杆上以繩索上吊自殺，緊接著老三在一樓房間使用毒品過量致死，沒想到友人來訪時竟突然暴斃，家裡接連死了3人，王家二兒子找來道士作法驅邪，希望能去煞送走亡靈，不料，上月間老四又在老大曾上吊的樓梯間欄杆上吊自縊，全家人只剩下二兒子。

昨天深夜「送肉粽」開始，有許多民眾前來湊熱鬧，臥雲法師許白龍以鍾馗扮相，進入屋內後先上3樓房間持寶劍作法，再回到1樓老四上吊處切除下來的樓梯欄杆前作法，持符咒鎮煞，屋內燃炮作響，眾人旋即將欄杆取走送上車出發，所經過的住家都緊閉門窗貼上符咒，沿街丟鞭炮轟隆作響，直至西濱海邊，儀式結束後，一把火將5個煞氣一併送走，全部儀式直到今天凌晨1時許結束。

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臥雲法師許白龍扮鍾馗，手持寶劍在屋內作法念咒，氣氛詭異。（記者湯世名翻攝）

臥雲法師許白龍扮鍾馗，手持寶劍在屋內作法念咒。（記者湯世名翻攝）

臥雲法師許白龍扮鍾馗，手持寶劍在屋內作法念咒，氣氛詭異。（記者湯世名翻攝）

臥雲法師許白龍扮鍾馗，將煞氣送往海邊一把火燒掉去煞。（翻攝臉書彰化踢爆網）

臥雲法師許白龍扮鍾馗，將煞氣送往海邊一把火燒掉去煞，現場有許多圍觀的民眾。（翻攝臉書彰化踢爆網）

臥雲法師許白龍扮鍾馗，手持寶劍在屋內作法念咒。（記者湯世名翻攝）