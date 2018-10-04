捷運戰洋男引網友大讚 李文呼籲：不要再怕老外

李文呼籲，台灣同胞要雄起來，不要再怕老外。（資料照）

2018-10-04 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕已故知名作家李敖的非婚生長女李文，近日因勸阻一名外國男子不要在捷運上手機開聲音播影片，引發爭吵鬧上警局，最後令洋男簽署聲明道歉，讓許多網友大為讚賞，李文稍早透過這次事件在臉書上呼籲，「台灣同胞要雄起來。不要再怕老外了」，指出好的外國人可以交朋友，但不文明、不尊重台灣家園的，該說就要直說。

李文在臉書上表示，那日控告李戡刑事公然侮辱後，他搭乘台北捷運要回陽明山，卻發現一位30多歲的金髮老外在捷運座位上，將手機放在大腿上並播出很吵的影片聲音，她客氣的用英語跟他說，能否把手機音量關小聲一點？結果那名外國男子立刻大怒，「像中了邪一樣開始歇斯底里的大叫，說我不就是聽了不到10秒鐘？有那麼嚴重嗎？是不是妳對我們白人有偏見？」讓她聽得一頭霧水。

李文：台灣同胞要雄起來，不要再怕老外

李文回應她是博士、在曼哈頓出生，這名外國男子卻還罵她博士又怎麼樣？更把手機拿出來開始拍她，她也火大拍回去。經過一番爭吵鬧上警局，李文解釋了事情經過，最後跟所長說，假如外國男子書面道歉，她就不提告。最後，這名外國男子同意簽署書面道歉聲明，雙方才達成和解。

李文說，她後來大氣的站起來與外國男子握手，問他到底是怎麼回事？外國男子回應，以為她有偏見，多年來在捷運上也沒人制止他，李文說，因為台灣人特別是女性，比較被動、消極，看到老外就會不敢講話，但不代表他可以犯錯下去。透過這次事件，李文呼籲：「台灣同胞要雄起來。不要再怕老外了」，指出有些好的外國人，可以跟他交朋友、互相交流文化；有些不文明、不尊重家園的，就需要跟他們直說。