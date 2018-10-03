涉洩漏利多消息給親友買股套利 「最強商仲」30萬交保

2018-10-03 22:55

〔記者謝君臨／台北報導〕上櫃公司全銓租賃（8913）去年初以22億元處分西門町西寧南路好樂迪大樓，認列處分利益10.95億元；而後檢調接獲檢舉，指負責不動產仲介、號稱台灣店面「最強商仲」的曾享亮，涉嫌因職務提早得知此利多消息，透露給親友提前買進全銓股票，套利約560萬元；檢調今天兵分7路搜索，約談曾享亮等6人，訊後依涉犯證券交易法內線交易罪嫌，諭令曾30萬元交保。

除了曾享亮，其餘同案被告孫姓、黃姓、洪姓男子等人，則分依30萬元、120萬元、50萬元交保，均限制出境、出海。

檢調發現，涉嫌將利多消息透露給親友的，竟是投入房地產事業18年、號稱最強商仲的曾享亮，去年初，他成功替全銓賣出西門町好樂迪大樓，締造22億元業績，2017年度創下30.8億銷售業績，堪稱商仲業傳奇銷售大師，今年5月他還獲邀至台中演講，光一人的報名費用就高達6600元。

據悉，現年43歲的曾享亮出生於基隆，僅國中學歷，一家5口靠父親開卡車維持家計，他接受媒體採訪時曾說：「我不避諱我的家境就是不好，全家住在10幾坪的房子，我做房仲就是要改善家境」，他從業18年，一路從基隆賣房賣進台北市，5年前他決定挑戰總價更高的店面交易，商圈就鎖定西門町。

全銓處分掉西門町西寧南路大樓後，認列處分利益10.95億元，帶動去年每股純益達36.95元。全銓指出，在處分大型資產後，已先辦理現金減資8成，將現金退還股東，資產總額也從約18億元降至11.9億元，負債比則由約六成降至約9％；今年5月全銓舉行股東會，通過配發現金股利20元、股票股利93.8元。

檢調獲報，全銓於2016年12月底發布重大訊息，指公司預計以22億元處分西寧南路大樓，負責替全銓處分掉該不動產的知名商仲曾享亮，因職務關係提早得知此利多消息，涉嫌在全銓發布重訊前，因人情壓力將此利多消息透露給親友，親友再利用4個帳戶買股套利，擬制性獲利約560萬元。

北檢今天指揮調查局台北市調查處搜索曾享亮住所等7處，並以嫌疑人身分約談曾男及其他涉案仲介等6人，另傳喚3名證人，全案持續偵辦中。

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