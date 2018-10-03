獨家》1年締造30.8億銷售業績 商仲傳奇大師捲內線交易遭調查

2018-10-03 16:51

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕檢調偵辦上櫃公司全銓租賃遭商仲鎖定內線交易案，發現涉嫌將利多消息透露給親友，竟是投入房地產事業18年、號稱台灣店面最強商仲的知名房仲曾享亮，去年他成功替全銓賣出西門町好樂迪大樓，締造22億元業績，全年度締造30.8億銷售業績，堪稱商仲業傳奇銷售大師，今年5月他還在台中演講，光一人的報名費用就高達6600元。

據悉，現年38歲的曾享亮出生於基隆，僅國中學歷，全家5口靠父親開卡車維持家計，他接受媒體採訪時曾說：「我不避諱我的家境就是不好，全家住在10幾坪的房子，我做房仲就是要改善家境」，他從業18年，一路從基隆賣房賣進台北市，5年前他決定挑戰總價更高的店面交易，商圈就鎖定西門町。

曾享亮轉攻西門町店面後，第一年就創造10億元銷售佳績，不料第二年卻連續8個月、有8件即將簽約的大型店面商仲突然破局，曾指出：「就像快到手的賓利車瞬間沒了，而且是連續8次，挫折感很深」，但是他並未放棄。

去年初，曾享亮因成功賣出位於西門町好樂迪大樓，締造22億元驚人業績，推升2017年總銷售業績名列全球房仲業第3名、台灣第1名，堪稱全台灣最會賣店面的商仲達人；今年4月24日，曾受邀到台中公益演講，主講「翻轉千萬業績—住宅業務心法」，分享一堂價值30億的銷售技巧，今年5月5日，曾再於台中演講，光一人的報名費就高達6600元，不料今竟捲入內線交易案遭調查。

根據網站資訊指出，曾於2013年打破最快成交紀錄，入行店面界僅3個月，就達成1億2500萬，2016年創下全台灣土地單坪最高價2608萬元，2017年創下台灣西門町店面交易總金額最高紀錄22億元。