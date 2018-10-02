導演謝辰陽陳屍租屋處 清潔婦聞屍臭急報案

導演謝辰陽（右）傳出自殺身亡，他曾執導黃鴻升（右2）演出的《一屋二欺》，但卻因資金遭撤停拍。（翻攝自一屋二欺臉書）

2018-10-02 15:04

〔記者王宣晴／新北報導〕44歲導演謝辰陽昨天上午被發現陳屍在新北市五股的租屋處，警方獲報趕抵調查，發現謝男倒臥在浴廁，浴缸旁還有燃燒完的炭盆，已明顯死亡，初步研判謝男是燒炭身亡，排除外力介入，先將遺體移至板橋殯儀館，並由檢警相驗遺體，釐清死因。

警方調查，謝辰陽曾執導電影「一屋二欺」，卻驚傳欠債風波，曾有人在臉書上留言討債，也曾因積欠房租，與房東發生糾紛，今年6月搬到新北市五股心成一路的社區大樓，與29歲的古姓房東租屋。

古姓房東向警方表示，他以一個月1萬7千元將房子承租給謝男，但謝男至今已積欠3個月的房租，上月18日他還傳訊息跟謝男追討，謝男也表示會盡快將房租繳清，此後便再也聯繫不上他。

警方表示，昨日上午9時許，一名黃姓清潔工打掃到社區2樓時，發現謝男的租屋處傳出惡臭，她察覺不對，趕緊報案，警方獲報後與房東一同進屋查看，卻發現謝男倒臥在浴廁，已明顯死亡。

警方隨即封鎖現場調查，在浴缸旁發現已燃燒殆盡的炭盆，現場也無打鬥、外力介入跡象，初步研判謝男是輕生身亡，但也未在家中發現遺書，並通知謝男妹妹北上。

檢警相驗遺體後初步排除他殺可能，謝男妹妹也表示不清楚兄長近況，對死因並無意見，確切死因仍待調查釐清。

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