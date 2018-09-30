台大總圖女廁偷拍3女 大二男生判刑5月

2018-09-30 21:41

〔記者張文川／台北報導〕台灣大學陳姓男大生，去年6月潛入台大總圖書館女廁，持手機偷拍多名女大生的如廁春光，被發覺逮獲，辯稱課業壓力大，檢警從他的雲端硬找到11段偷拍影片，確認其中3名被害女生身分，依妨害秘密罪嫌起訴；台北地院審理期間1女撤告、2女堅持提告，法官將陳男判刑5月、緩刑3年，須接受2場法治教育。可上訴。

去年6月有網友在PTT網站揭露，有女性朋友在台大總圖的女廁所遭偷拍，被她發現後立即堵住偷拍者的廁門，通知駐衛警到場；轄區大安警分局當晚證實確有其事，偷拍狼是大二陳男。

判決指出，去年6月20日早上約11點半，陳男潛入總圖女廁內，拿著手機從上往下偷拍正在如廁的謝姓大四女生，謝女發現地上有影子晃動，抬頭一看發現有人在隔壁廁間高處偷拍，她立刻跑出來，和朋友堵住隔壁廁間的門，喝令「裡面的人出來！」陳男見事跡敗露，躲在廁所十幾分鐘，趁機刪除手機裡的偷拍影片。

台大駐衛警隨後到場，徵得謝女同意後報警，警方到場詢問陳男，他坦承去年6月起在台大校園各處的廁所偷拍。陳男雖已刪除手機裡的偷拍影片，但影片已自動同步上傳至他的雲端硬碟，警方取得陳男供出的密碼，查到11段偷拍影片，但只能確認其中3女的身分。

陳男庭訊時認罪，供稱因為課業壓力大，才隨機在校園內偷拍女生如厠，法院審理時，陳男與徐姓女學生達成和解撤告，林、張2女未到庭也不願談和解，法官因此將他判刑5月，但給予3年緩刑機會。