9/29 今彩539頭獎5人中獎！大福彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-09-29 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月29日）開獎的第107000234期今彩539，頭獎共5人中獎，分別由彰化縣埔心鄉義民村員鹿路二段378號1樓的鑫鑫來投注站、桃園市中壢區正義里中北路二段408號的頭億發彩券行、台南市南區金華路二段33巷2號1樓的樂來福彩劵行、高雄市小港區二苓路128號的大富旺彩券行、台南市安南區安和路五段341號1樓的進錢報樂透彩券行開出；第107000078期大福彩與第107000138期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000078期大福彩中獎號碼為「01、06、15、28、29、34、36，特別號：16」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共48注中獎，每注可得4000元；肆獎共849注中獎，每注可得400元；普獎共6453注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共3注中獎，每注可得10萬元。

第107000138期雙贏彩中獎號碼為「03、05、10、11、12、13、15、16、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共418注中獎，每注可得500元；肆獎共5167注中獎，每注可得100元。

第107000234期今彩539中獎號碼為「09、12、25、28、37」，頭獎共5注中獎，每注可得480萬元；貳獎共348注中獎，每注可得2萬元；參獎共7792注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9536注中獎，每注可得50元。

第107000234期39樂合彩中獎號碼為「09、12、25、28、37」，四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共463注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8943注中獎，每注可得1125元。

第107000234期3星彩中獎號碼為「790」，正彩共75注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000234期4星彩中獎號碼為「8026」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」