疑「小三」女友交「小王」 已婚醋男抓狂持刀追砍

2018-09-29 19:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣已婚鄭姓男子，見「小三」女友翁姓女子與他分手一週，就結交新男友曾男，懷疑曾男是「小王」，見曾男與翁女一同於翁女租屋處下樓，醋勁大發，持刀追砍曾男，並強拉翁女上車追趕，見曾男甚至意圖開車衝撞。苗栗地方法院認為，鄭男犯重傷害未遂罪，處2年10個月，另犯剝奪他人行動自由罪，處6個月，可易科罰金。

法官調查，鄭男與翁女為前男女朋友關係，鄭男因知悉翁女另行結交新男友曾男而心生不滿，於2018年6月19日下午2點多，見曾男與翁女一起從翁女位於苗栗縣竹南鎮的租屋處下樓，情緒失控，持車上的開山刀，下車朝曾男揮砍。

翁女見狀當下尖叫，曾男警覺後轉身逃跑，但左臀部仍遭開山刀割傷，並於逃跑時重心不穩而跌倒，造成多處擦傷。鄭男見曾男逃離，不顧翁女拒絕，強拉翁女上車，並開車急速行駛追趕，翁女在車上，不斷懇求鄭男「不要衝動」、「你不要這樣」，鄭男才將車速慢下。

但鄭男仍氣憤不已，見到曾男站在前方約3至4公尺處巷口，又駕車加速朝曾男開去，幸曾男快速跳離，未遭車輛撞擊。鄭男在巷口煞車停住後，仍欲持刀下車找曾男，但在翁女拉勸下，鄭男才開車將翁女載離，但在車上也用手揮打翁女；曾男報警，將鄭男逮捕。

翁女向法官表示，她和鄭男交往3年半，但鄭男沒有辦法處理好他的婚姻，所以她就說要分手，案發前一天，鄭男也有到租屋處找她，也有見到曾男，她也告訴鄭男「曾男是男朋友」。

鄭男辯稱，他因看到翁女和曾男一起出門，情緒有點激動，因為他和翁女才分手1個禮拜，翁女就有新的男朋友，認為被翁女欺騙，所以拿放在車內防身用的開山刀，想去嚇唬曾男；他也沒有要開車撞曾男的意思，是想要停車下去教訓曾男。

但法官認為，鄭男犯行使用的開山刀刃長達33公分，刀鋒甚為鋒利，若砍到人體，可能會導致重傷；以汽車撞擊他人，可能造成對方身體受傷，嚴重者甚或產生死亡結果，都是一般人可知，認為鄭男所言為卸責之詞。

法官認為鄭男持刀揮砍、開車衝撞曾男未遂行為，犯重傷害未遂罪，審酌鄭男沒有前科，且已與曾男、翁女和解，判處2年10個月。另鄭男強拉翁女上車，犯剝奪他人行動自由罪，處6個月，可易科罰金。