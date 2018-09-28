台中龍井紙廠大火跨夜延燒 波及鄰近廠房

龍井一家紙廠發生大火，火勢兇猛，消防人員正救火（記者蘇金鳳翻攝）

2018-09-28 22:41

首次上稿：9月28日22:41

更新時間：9月29日00:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市龍井區海尾路215巷附近一家紙廠今天晚上9點左右發生大火，消防隊出動29輛消防車前往滅火，火勢相當大，照亮了整個龍井天空，消防人員忙著灌水滅火，很多民眾都圍觀，目前已延燒3戶，火勢還未控制住，是否有人被困在工廠內還待追查。

今天晚上9點左右，消防隊接獲民眾報案，指龍井區海尾路、西濱路三段附近的一家紙廠發生大火，火勢相當猛烈，把附近的天空都照亮，消防人員趕至海尾路忙滅火，附近民眾認為，可能是因為是紙廠，火勢才能會如此大。

消防局獲報後，出動消防局的應變小組、第四大隊、龍井、梧棲、沙鹿、大肚、犁份、清水、協和、西屯、春社、港務南堤等分隊，出動各式救災（護）車共29輛、人員共94人，到晚上11點多，由副局長曾進財帶著應變小組到達現場。

消防局表示，民眾報案現場為工廠火警，有火、煙冒出，並延燒旁邊工廠，分別是製造塑膠及紙類相關用品，截稿時，現場火勢已延燒3戶，消防人員仍在與大火搏鬥中。是否有人受困及起火原因，消防人員也還在了解中。

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