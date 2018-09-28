送村民吃香腸 嘉縣村長參選人送辦

嘉義檢警調查獲某村長參選人送香腸禮盒。（記者林宜樟翻攝）

2018-09-28 16:36

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕現金賄選不行，送米、送香腸都不可！嘉義地檢署今天指揮嘉義縣警局刑大、水上分局、嘉義縣調查站等偵辦賄選，查獲嘉義縣水上鄉某村長參選人送村民香腸，涉及賄選，已帶回7人偵辦中。

嘉義縣檢警調追查賄選，發現水上鄉某村長參選人在9月12日送給6名村民香腸禮盒請村民支持他，1斤150元，1盒2斤，據了解已送出21盒，檢警調正擴大偵辦中，並查扣不少香腸禮盒。