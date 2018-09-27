《YOUNG GUNS》改拍電影糾紛 漫畫家林政德判賠517萬

林政德（右）與吉時娛樂對簿公堂，北院判他應賠517萬元。（資料照）

2018-09-27 17:35

首次上稿 16:54

更新時間 17:35

〔記者溫于德、吳政峰／台北報導〕漫畫家林政德的作品《YOUNG GUNS》曾是六年級生的共同回憶，卻因為版權時效關係，與電影製作公司「吉時娛樂」發生糾紛，吉時因而向林求償700餘萬元，台北地院今日宣判，林政德須賠償517萬餘元，全案可上訴。

吉時娛樂公司指控，林授權開拍《YOUNG GUNS》電影真人版，前年卻以合約過期為由中止授權，導致已在作業中的電影無法繼續，吉時遭受鉅額損失，因而提出損害賠償告訴，向林索賠700餘萬元。

據悉，林政德2012年與吉時簽約，雙方計畫隔年開拍真人版《YOUNG GUNS》，但吉時因資金不足等原因喊卡，直到2015年才重啟計畫，老闆同年7月飛到中國，與旅居當地10餘年的林會面。

老闆接受採訪時曾說，雙方原本相關甚歡，決定2016年開拍，吉時也已向文化部遞件申請獎勵金，豈知林及其經紀人在案件進行中中止授權，才衍伸本起官司。

但林政德與經紀人委託律師強調，吉時前年要重啟拍攝時已逾3年授權期限，加上吉時未另簽新約，自然有權終止授權。

吉時委任律師雖不否認3年授權期限，但強調，雙方2014年曾換約，因此所謂的3年期限，應從換約後起訴，林政德單方面解約，應負損害賠償責任。

北院指出，林政德與吉時於2014年換約，應從換約後3年半計算授權日，因此林政德片面終止合約，確實造成吉時的損失。

吉時雖求償735萬7727元，但北院認為，吉時為拍攝電影而支出的作業費用及所受的商譽損失，應為104萬6141元，再加上喪失文化部影視產業局的413萬元補助金，兩者合起來共517萬6141元，因而判賠此金額，超過部分不允許。

現年52歲的林政德，以自身母校高雄左營高中記憶為藍本，並借用已故樂壇流行天王喬治麥可歌曲名，1990年開始在雜誌上連載《YOUNG GUNS》；據統計，該部漫畫單行本平均賣破10萬冊，銷售數量最高的第7集更逾20萬冊，至今仍是國內紀錄，與同時期日本暢銷漫畫「灌籃高手」共享盛名。

上市公司吉時娛樂，則製作過「逗陣ㄟ」、「雞排英雄」、「陣頭」等強檔電影，在業界頗負盛名。