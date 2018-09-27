岡山倉儲大火延燒10小時 環保局：空污未達嚴重危害程度

岡山倉儲大火延燒。（記者蔡清華翻攝）

2018-09-27 09:08

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄岡山區嘉興路鐵皮倉庫火警，延燒10小時，今天清晨7點火勢才撲滅，高市前金空品監測站監測值飆升至紅色警戒，高市環漏夜監控，燃燒黑煙主要成分是CO，可能與大火有關，先依空汙法32條對業者舉發，是否開罰要看火災鑑定報告是否管理不當。

週邊監測站，包括橋頭、楠梓、仁武等空氣品質均為黃色普通級，但距離較遠的市中心區前金監測站則為紅色警戒，細懸浮微粒（Pm2.5）移動平均值達61mg/m3，懸浮微粒達108mg/m3。

環保局表示，目前最新的環境監測事故點100公尺，CO 2ppm、FID 7.8ppm；民宅周界，CO 3ppm 、FID 10.1ppm。主要成分為燃燒不完全的產物CO（一氧化碳），是火災常見物質，濃度約3ppm。目前環保署並未對一氧化碳訂出危害標準。

環保局指出，前金監測站紅色警戒有可能是這場大火所造成，從「空氣盒子」判讀清晨4~6時Pm2.5值達85微克，確有明顯升高，而目前已降至40mg/m3。

環保局指出，空污法32條，公私場所之固定污染源因突發事故，大量排放空氣污染物時，負責人應立即採取緊急應變措施，並於一小時內通知當地主管機關，主管機關除命其採取必要措施外，並得命其停止該固定污染源之操作。

火警發生後，消防員先從起火廠房四周兵分多路佈下水線進行防護，由於緊鄰廠房民宅擔心遭受波及，警消急忙疏散當地居民前往安全處避難，搶救過程未傳出傷亡。

火場面積約有1800 多坪，消防局除了現場設置指揮平台進行調度與資料彙整，更是多次出動空拍機盤旋火場上空進行監控，並提供指揮官情資方便調整救援動線。（9:53更新）