酒駕1死2傷 肇事家屬冷笑嗆「體諒」 死者全家人心都碎了...

郭姓撞毀路旁一大片雨遮。（記者劉慶侯翻攝）

2018-09-26 15:03

〔記者劉慶侯／台北報導〕23歲郭姓男子，中秋節前夕涉嫌酒駕肇事，造成1死2傷慘劇。但死者陳姓女騎士的家屬和郭男家屬討論賠償問題時，期間聽聞對方父親冷笑好幾聲回應，並認為也要體諒肇事者家屬心情，氣得死者弟弟事後到「爆料公社」貼文痛斥：「我們死者家屬的心情呢？我們全家人的心都碎了…碎到支離破碎如同我敬愛的姊姊一樣」，立即引起網友們一片撻伐，認為「酒駕就是蓄意殺人」，應該「仿效新加坡先處鞭刑再關3個月」。

郭男是23日與友人在景美KTV歡唱喝酒，事後卻開車一路疾駛在台北市基隆路三段，但因酒醉先後追撞3輛機車，再撞毀路旁整排鐵皮雨遮，車輛嚴重受損無法行駛才停住，事件並造成1死2傷慘劇。

警方到場時對郭男進行酒測，因為當時已有媒體到場拍攝，警方居然將郭男帶入警車內防止郭男被拍到，還拿警用背心給郭男遮臉，曾讓現場媒體貲議，而郭男的酒測值高達1.29毫克，等同爛醉。

不久，有郭男的女性友人到場關切，並和現場拍攝的媒體口角，嗆說「他有肖像權你們這樣拍對嗎？」要求媒體體諒郭男家屬想法，在場媒體也當場回「那有想過死者家屬的心情嗎？」郭男女性友人當場語塞，轉頭不再說話。

但是，受重傷送醫的45歲陳姓女騎士，因顱內出血、脖子頸椎、脊椎、肋骨斷裂、骨盆腔粉碎、氣胸、內出血、大腿20公分開放性骨折，搶救延至當日中午過世。

陳女的弟弟昨日晚間到臉書社團「爆料公社」貼文，指說郭男家屬後續有到姊姊的遺體前討論後續賠償問題，但他卻是聽到郭男父親態度輕佻的冷笑幾聲，讓他頓時覺得「不知道面對的是什麼樣的肇事者家屬」，憤而在網上痛斥：「我只想請問，我們死者家屬的心情呢？我們全家人的心都碎了....碎到支離破碎如同我敬愛的姊姊一樣....」

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