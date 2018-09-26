北屯到烏日迷途 「專業路痴」見派出所亮明燈

2018-09-26 13:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕誰知路癡的苦！尤其是在迷途中沿途只未到人煙，只看到一片堤防及稻田。

一位家住在北屯的20歲的年輕女子，自稱是「一位專業路癡」，出門都要靠手機導航，日前，她騎機車要從北屯住家前往潭子慈濟醫院，因不熟路況，如同以往，便用手機導航，但竟迷路到烏日環河路。

只見沿途皆無人煙，只有堤防、工廠及稻田，讓她愈騎愈心慌，正徬徨無依時，突然間看到路邊的五光派出所，如同黑暗中看到一盞明燈，她急忙進入派出所，而且還忍不住掉下眼淚，因為她知道一定可以找到回家或者是到醫院的路。

當時五光派出所的員警何宗憲得知女子迷路，且又梨花帶淚，先安撫其情緒外，知道該名女子手機導航模式有誤，應該用行人模式，但女子是用汽車模式，但若讓女子再用導航可能到不了目的地，因此當下即以google 地圖加註文字說明，寫成1張文字地圖，協助指引路口、方向等，並叮囑注意行車安全，引導路痴女子找到目的地。

該名女子相當感謝，翌日還上PPT論壇發文表達感謝之意， 年輕女子自嘲是」專業的路癡」，」有手機導航還是迷路也算正常？」

她說，非常感謝迷路時，烏日分局的值班警員很認真的教了她，「還寫成文字地圖給我」，讓她在非常無助時，像落水者抓住了浮木，她說雖不知道員警的名字，可是還是很感謝！

女孩還將員警特為她寫的文字地圖ｐｏ上，網友紛紛回應，有人說「完全懂路癡的痛」、有人說「曾經被導過進墓園」，說「在一起」，有人說「還不約吃飯」，有網友說文字地圖「字不是很美」、但有人反駁「心美就夠了」。