這頂安全帽的卡通人物太顯眼 偷車賊4小時就栽了

「小小兵」卡通人物的安全帽最為醒目。（記者許國楨翻攝）

2018-09-26 12:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市譚姓市民停放在住家附近的機車連同安全帽上週一併遭竊，警方依譚男描述失竊物品特徵，發現上頭有「小小兵」卡通人物的安全帽最為醒目，進一步通知線上警網注意搜尋，竟於4小時內就在距失竊地點450公尺遠外的路旁發現，逮捕正在公園涼亭內休息的謝姓竊賊，當場人贓俱獲送辦。

台中市第六分局何安派出所員警當天傍晚六時許接獲譚男報案，表示將機車停放在華美西街2段住家附近，因一時疏忽鑰匙未拔，稍早要騎乘時才發現機車連同放置在機車上的黃色安全帽不見，原以為是自己錯記停放地點，但周遭遍尋不著驚覺應已遭竊才報警求助。

警方依譚男所述失竊物品特徵，發現上頭有「小小兵」卡通人物圖案的安全帽最為顯著，通知線上警網以安全帽特徵追人，在失竊地點方圓數公里內尋找，不放過任何一條巷弄，最後在晚間10時巡經北區北平路1段與北平二街口時，赫見小小兵圖案的安全帽就大剌剌地放在失竊機車踏板上。

警方觸碰機車引擎發現仍有溫度，研判竊賊應仍在週遭不遠處，進一步搜尋見50歲的謝姓男子正坐在附近公園涼亭休息上前盤查，謝男否認犯案卻交待不出身上的機車鑰匙從何而來，隨即帶同謝男至贓車停放處以鑰匙插入果然順利發動，當場人贓俱獲。

謝男供稱，稍早行經華美西街時見該輛機車的車鑰未拔除，一時起貪念才騎走機車做為代縱工具，沒想到因安全帽特癥太醒目，不到4小時就被查獲，警方則在訊後將全案依竊盜罪嫌送辦。