獨家》輔大性侵案 學弟判刑3年半、判賠學姊90萬確定

2018-09-25 15:14

〔記者楊國文／台北報導〕3年前轟動一時的輔仁大學校園性侵案，男大學生王凱民參加學長姊的畢業聚會後，凌晨假意攙扶酒醉學姊回宿舍，卻在教學大樓一樓走廊脫褲企圖性侵學姊，事後王辯稱酒醉失憶不知發生何事，遭判刑3年半定讞，須入獄；民事部份，高等法院今判王須賠90萬元確定。

2015年6月27日晚間，輔大舉行的被害人及同學的畢業聚會，慶祝到隔天凌晨3點多，王凱民男見學姊醉倒，佯稱送她回宿舍，扶她離開教室搭電梯到1樓，見四下無人，大膽脫下學姊牛仔短褲和內褲，也脫下自己褲子企圖性侵。

學姊的男友聯絡不上她，直接至教學大樓接她，撞見女友下半身赤裸趴地，王男正在一旁穿褲子，上前喝退王男及幫女友穿好衣褲，其他同學幫忙報警。

一、二審皆認定，王男已脫下學姊及自己內外褲，並觸碰學姊敏感部分「已著手性侵」，因未在被害人下體檢出王男DNA及新傷痕，外陰部採獲的王男DNA可能是王男觸碰時遺留，依此認定性侵未遂，最高法院認同原審見解，駁回上訴將全案定讞。

民事部份，被害女子對王凱民求償130萬元，主張因此案造成他嚴重缺乏安全感，晚上不敢單獨入睡，時常半夜做惡夢驚醒，並對兩性互動造成負面影響。一審判王凱民須賠償90萬元，王認為金額太高，上訴高等法院，被害學姊未上訴。高院今維持一審判決結果，駁回上訴案確定。