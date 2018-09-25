歌手江明學駕車遭攔查 身上攜安毒送辦

2018-09-25 09:20

〔記者邱俊福／台北報導〕57歲的昔日知名歌手江明學，近年來淡出演藝圈，偶爾上通告，今年7月才因騎乘腳踏車，發生手提袋捲進前面車輪，倒地重摔，登上新聞。今凌晨他駕車行經北市市民大道時遇到北市警大安分局敦化南路派出所攔查，因神情緊張，遭警員查獲褲子口袋內有1小包安非他命毒品，今早已依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

據悉，今天凌晨零時，江明學是獨自駕車，西向東行經市民大道快到光復南路口時，遇上警方路檢點，依警方指示停車打開車窗時受檢，警方發現江明學神情非常緊張，認為有異，便要求江明學下車，進一步盤查，江明學即心虛主動從褲子口袋內，出示1小包重約2點多公克的安非他命毒品。

江明學隨後被帶回派出所偵訊，過程非常配合，坦言吸食安毒。目前警方除依法移送檢方偵辦，並將會持續追查毒品來源。

歌手江明學是成功大學工業設計系的高材生，1984年還是大學生的他參加台灣第一屆大專創作歌謠大賽，以自已創作詞曲的「如果真有來生」獲「最佳作詞獎」和「優勝作曲」兩個獎項，1989年推出的「秋意上心頭」專輯，還狂銷25萬張。

隨後，江明學後轉做電台、電視節目主持。淡出演藝圈後，曾在民歌西餐廳唱歌，2004年考取台北市文化局舉辦的第一屆街頭藝人表演證照考試，開始街頭藝人生活。

今年初，他被媒體發現到燒肉店打工。7月11日，獨居新北市深坑區的江明學騎腳踏車準備上白冰冰主持節目，途經新北市新店區時因手提袋捲進前面車輪，重摔倒地，造成臉部嚴重挫傷、鼻樑斷裂、顱內出血、右手無名指斷指，緊急送往萬芳醫院救護，這次涉毒，也讓全面復出演藝圈之路，更顯困難。

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