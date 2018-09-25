國際特赦組織：中國應交代新疆遭拘留穆斯林現況

2018-09-25 00:30

〔中央社〕人權團體「國際特赦組織」今天發表報告指出，中國在新疆「大規模鎮壓」信仰伊斯蘭教的少數民族，估計有100萬人因此遭整肅，中國應坦白交代這些穆斯林的現況。

北京以掃蕩伊斯蘭極端主義和分離主義勢力為由，對新疆所有信奉伊斯蘭教的少數民族嚴加管控。但批評人士說，這類行動恐怕會讓少數民族對北京當局的敵意升高，讓當地的分離主義思想更加熾烈。

國際特赦組織（Amnesty International）發布的最新報告，內容包含被關在新疆再教育營的人所提供的證詞。報告指出，北京展開「經過強化的政府掃蕩行動，包括大規模拘留、侵入式監控、政治教化和強迫式文化同化」。

報告還說，新疆的維吾爾族和其他信奉伊斯蘭教的少數民族，因違反不准蓄鬍、穿著伊斯蘭傳統服飾，以及持有未獲當局許可的可蘭經等禁令，而遭到懲罰。

聯合國（UN）消除種族歧視委員會（CERD）8月曾發布報告披露，多達100萬人被關在新疆的拘留營內，其中許多人只是犯了輕罪，例如和國外的家人聯絡，或是在社群媒體上分享伊斯蘭教節慶祝語等。

國際特赦組織東亞分部主任林偉（Nicholas Bequelin）在聲明中表示：「這個（鎖定新疆少數民族的）大規模鎮壓行動，已拆散數以十萬計的家庭。這些民眾都極渴望知道心愛家人的遭遇，現在該是中國當局給他們答案的時候。」