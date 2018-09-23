非親非故 70歲翁討債不成卻照顧雇主9旬媽媽

70歲吳榮章（右）照顧非親非故的93歲高蔡秀英（左）。（記者楊金城攝）

2018-09-23 00:18

〔記者楊金城／台南報導〕有沒搞錯？討債不成，還照顧非親非故的前老闆93歲老母，70歲的「債主」吳榮章就是親友眼中的「傻子」，他的傻讓人覺得敬佩。

2年多前，吳榮章帶著93歲高蔡秀英從高雄搬到新營租屋同住，70歲顧93歲有很多無奈，高阿嬤現在生活無法自理，又有失智傾向，有時走出去就回不來，要去派出所領回來，照顧起來大費周章，「阿嬤的子女自顧不瑕，看阿嬤可憐，我不照顧，誰要照顧？」吳榮章說。

高蔡秀英育有三子一女，長子已故，吳榮章本來在高阿嬤么子在高雄的營造廠擔任司機工作約13年，吳榮章說，10多年前因營造廠倒閉，被積欠工資約30萬，也被牽連有銀行債務，連兒子的撫恤金都被銀行扣走，他只好找老闆（高阿嬤的么子）討債。

但高阿嬤的么子無法連絡上，他跟老闆的九旬媽媽非親非故，見她一人獨居，2年前生活無法自理，心生憐憫，反而一起搬來新營照顧阿嬤。

目前吳榮章靠著中低收入戶生活津貼和高阿嬤的中低收入戶生活津貼、老伴的月退休俸租屋照顧，高阿嬤的次子每月也貼補5000元，勉強過得去，吳榮章說，連女兒都說他24小時照顧別人的媽媽真是「瘋了」。

吳榮章曾求助市府社會局和警察局協助找尋前老闆出面解決高阿嬤就養，但迄無訊息。