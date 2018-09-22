少年捲入鬥毆案 慘遭囚禁16小時斷手腳筋丟包

2018-09-22 13:40

〔記者王宣晴／新北報導〕15歲的盧姓少年昨早遭4名惡煞強押上車，遭囚禁16小時後，被路人發現渾身是血，倒在新北市淡水竹圍國小前，送醫後發現手腳筋被砍斷，所幸急救後暫無生命危險，警方介入調查，鎖定4嫌身份，仍在積極緝捕嫌犯到案。

警方調查，本月17日凌晨1時許，三重幫派「學校口」及蘆洲幫雙方因砸車糾紛，在蘆洲民族路談判，但雙方卻一言不合大打出手，演變成街頭鬥毆案件，「學校口」的劉姓少年右手骨折、後腦勺及雙手有多處刀傷及撕裂傷；另名20歲的許姓男子全身多處擦挫傷，蘆洲警方獲報迅速逮人，將22名男子法辦。

但被砸車又被打傷的「學校口」群眾心存不滿，決定報仇，鎖定認識蘆洲幫的盧姓少年，昨早7時許，趁在三重永福街某超商工作的盧姓少年下班時，將他強押上車，帶往淡水北新路182巷的某住家地下室，要求盧少叫蘆洲幫的人出面，以「一人換一人」當作釋放條件。

但盧少都是透過臉書與蘆洲幫的朋友聯繫，朋友們在鬥毆事件後將臉書關閉，導致盧少找不到人，被囚禁長達16小時，深夜11時許，「學校口」那方失去耐性，由兩人持刀，砍斷盧少手腳筋，將他丟包在竹圍國小門口。

奄奄一息的盧少被路人發現倒在血泊中，路人報案求救，警消將盧少送往淡水馬偕醫院急救，發現盧少腿部三處刀傷，有3根手指遭砍骨折，緊急進行手術急救，所幸急救後暫無生命危險。

警方表示，盧姓少年手術後仍在休養，尚無法製作筆錄。警方目前調閱監視器，已鎖定涉案嫌犯身份，全案朝重傷害、妨害自由罪嫌偵辦。

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