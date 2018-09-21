北車遭惡狼性騷 空姐怒轟：警察竟要我算了！

一名阿聯酋航空馬來西亞籍的陳姓空姐，18日晚間在台灣搭高鐵從中部北返，在捷運台北車站要轉乘計程車時，遭到一名男子用粗暴方式攔路要錢。（圖擷取自臉書）

2018-09-21 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕一名阿聯酋航空馬來西亞籍的陳姓空姐，18日晚間在台灣搭高鐵從中部北返，在捷運台北車站要轉乘計程車時，遭到一名男子用粗暴方式攔路要錢，並且3度用手肘襲胸，陳女氣得用英語飆罵：「不要再碰我了！」男子才倉皇逃走，沒想到陳女向警察報案，警察卻面無表情說那是名慣犯，抓到了也沒用。

陳女事後在臉書怒轟台灣警察，「警察到底是來幹什麼的，所以遊客就活該被性侵犯嗎？」

陳女事發當天在臉書上PO文表示，她在捷運台北車站被一名年輕男子攔下，起初以為對方不是故意的，表達自己不懂中文準備離去，沒想到男子不放她走，並3度用手肘襲胸她。陳女說，當下有許多人目睹男子惡行，卻沒有人敢站出來幫她，而且害怕對方可能身上有利刃，讓她不知道該如何反擊，最後她用力推開男子，並用英語飆罵：「不要再碰我了！」男子才驚慌逃走。

驚魂未定的陳女在車站遇到了4名警察，上前向他們舉報，希望不要有下一個女孩經歷和她一樣的創傷，但警察卻對她面無表情，只說那名男子是名慣犯，經常找漂亮的女生非禮或要錢，但市被抓後也沒有悔改的意思，勸陳女把這件事給算了，還說她應該放在臉書給大家知道，這讓陳女覺得警察很荒謬。

陳女批評，「警察到底是來幹什麼的，所以遊客就活該被性侵犯嗎？如果那個被性侵的是您自己的女兒，那你會怎麼樣呢？我真的對這地方很失望，縱容一個慣行犯，就是培養一個未來的殺人犯。我原本已經對自己國家的警察感到失望，但是今天我是對人性感到失望。」

綜合媒體報導，這名嫌犯為台北車站知名慣犯「借錢哥」。警方表示，當時建議陳女返所製作性騷擾筆錄，但陳女因趕時間不願配合，警方將試圖聯絡陳女的報案意願，並循線調查「借錢哥」是否涉及不法。