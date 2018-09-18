最高罰3萬！落跑山友獲救搞失憶 南投消防首開舉發單

葉姓山友被直升機吊掛下山後，前往醫院就醫，南投縣消防局則開出舉發單。（記者劉濱銓攝）

2018-09-18 09:24

〔記者劉濱銓／南投報導〕51歲葉姓山友，日前攀登中央山脈南三段受傷失聯，被搜救人員尋獲後卻又落跑，到昨天才主動求援，今南投縣消防局請求空勤吊掛送醫，所幸人員平安，惟面對外界質疑為何落跑，葉某稱他都在山上，不知為何會這樣，以失憶帶過；消防局則以擅自變更登山路線，首度開出舉發單，最高可罰3萬元。

葉說，他與隻身前往的義消在無雙山碰頭後，就在山上紮營過夜，之後也都在山上，至於為何會與義消分開，他也不知道，其他事情都忘記了，唯一知道的，就是人一直在山上。

昨天會主動通報求援，是因為缺糧、腰傷愈來愈痛，加上手腳都擦傷、腫脹，無法繼續行走才請求空勤支援。

稍後葉的妻女則趕到醫院探視，還與葉擁抱，接著就進入急診室做初步檢傷，醫院則表示，葉某身上有擦挫傷，但拒絕照Ｘ光或腦部斷層掃描等檢查，最後就自行離院。

離院前葉某則不願再做回應，僅由葉妻代為回應說，當初丈夫受傷後，是她自行通報的，丈夫並未求救，至於為何會不告而別，可能是自認可以下山，沒想到最後仍因腰傷加劇，不得已才求救，對於許多消防人員冒險上山，最後卻沒完成任務，甚至害警消受困山區，真的非常抱歉，之後將會回到彰化的醫院，就近治療丈夫的傷勢。（10:23更新）