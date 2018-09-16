光天化日撬水溝蓋 警當街逮「無良」賊

陳男撬開的水溝蓋。（記者許國楨翻攝）

2018-09-16 13:52

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓男子因缺錢竟將歪腦筋動到公共設施上，光天化日眾目睽睽之下竟持鐵撬撬開地上水溝蓋，打算竊取後持往變賣換現，完全無視周邊異樣眼光，有民眾實在看不下去報案，警方趕抵當場逮人，霸氣怒斥陳男為了一己之私，罔顧其他用路人生命財產安全，實在是「無良」賊。

台中市第三分局健康派出所本月11日接獲民眾報案，南區一所學校的圍牆旁有小偷，員警趕赴現場處理，報案人隨即向警方指稱，稍早步行經過時，突見一名男子使用鐵撬撬開地上的水溝蓋，完全不顧眾人異樣的眼光，且該處平日除了一般民眾外，還有散步運動及上下學的學子行經，一旦少了水溝蓋造成路面缺口加上天色昏暗，勢必會發生摔落受傷意外。

警方隨即攔下正準備騎單車逃離的48歲陳姓男子，當場在單車旁起獲犯案工具鐵撬1支、贓物水溝蓋1具，陳男發現事跡敗露只好乖乖俯首認罪，供稱平日以撿拾資源回收為生，當天因缺錢行經該校圍牆時，見地上的水溝蓋起歹念，才會以鐵撬撬開準備拿去資源回收場變賣換成現金。

只是水溝蓋是公共設施，陳男竟為一己之私，卻可能危害其他用路人的安全，罔顧社會大眾的權益，員警當街霸氣怒斥陳男是「無良」竊賊，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。