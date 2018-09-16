奇蹟！老夫婦深山失聯12天 野果、雨水果腹獲救

救難隊員將受傷的黃姓丈夫救下山。（記者鄭名翔翻攝）

2018-09-16 12:20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕奇蹟！新竹縣黃姓夫婦本月5日早上至苗栗縣南庄鄉向天湖遊玩，卻就此失聯，家人焦急報警尋人，警消連日來出動大隊人馬於山區搜尋卻一無所獲，正當眾人憂心凶多吉少時，今早於距離失聯地5座山頭的溪谷發現夫婦倆人，僅丈夫左腳骨折，夫婦倆意識清楚緊急送醫，失聯12天平安獲救，救難人員也大呼奇蹟。

警消今早獲報，春谷鱒魚養殖場工人前往小東河水源頭巡查水源時，忽聽聞男性呼救聲，循聲查看發現竟為警消苦苦搜尋12日的67歲黃姓男子，急忙通報警消上山救援。

救難隊員表示，黃姓夫婦12天前往向天湖遊玩，兩人經光天高登山口入山，卻就此迷路失聯，12天來以香蕉、芋頭、山蘇果腹，渴了就近喝山泉水或雨水，一路翻山越嶺苦尋出路。

黃男向救難隊員表示，2天為尋找出路，獨自摸索卻不慎滑落山谷野溪邊，直至今日正逢附近農場工人上山巡水源，意外發現黃男，左腳骨折但意識清楚，另在不遠處也發現65歲徐姓妻子，身體及意識狀況皆還正常，兩人獲救後緊急送往頭份市為恭醫院急救。

由於發現地點距失聯的光天高登山口約5座山頭、直線距離逾12公里，且失聯12天來山區多日大雨，夫婦倆得以平安獲救，不僅家人欣喜萬分，救難隊員也大呼奇蹟。