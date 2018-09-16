心智障礙女子遭軟禁3度性侵 救她的竟是交通警察

2018-09-16 12:07

〔記者謝君臨／台北報導〕劉姓男子透過交友軟體認識女子小如（化名），將她帶回住處強行性侵得逞，而後又利用小如有輕度心智障礙且非居住於台北，無法自行逃離返家，二度性侵小如，直到某日劉男帶小如外出，小如向路邊交通警察詢問自己是否被通報為失蹤人口，才讓劉男劣行曝光，台北地檢署依3次強制性交罪起訴劉男。

檢方調查，劉男結識小如後，去年藉故將她帶回新北市新店住處，而後不顧小如反抗，強行戴上保險套性侵小如得逞，而後又利用小如有輕度智能障礙及精神障礙，且非居住於台北地區，無法自行逃離返家，控制其行動。

去年某日，劉男帶著小如外出購買內衣褲等生活用品，接著帶她返回住處，當晚兩人吃完晚餐後，劉男又故技重施，不顧小如意願，將她強行壓在床上，脫去其衣、褲後霸王硬上弓；翌日凌晨12點半左右，兩人半夜醒來，劉男又以相同方式強行脫掉小如衣物，再度逞慾。

當天上午10時許，劉男帶同小如外出，準備前往中和區購買機車，此時小如看見路旁有一名交通警察，趁劉男不注意時，上前詢問自己是否已被通報為失蹤人口，警員察覺有異，仔細探詢，才讓小如終於擺脫劉男掌控。

全案經新北市婦幼警察隊函送新北地檢署，而後移轉給北檢偵辦，經檢察官調查後，認定劉男涉犯強制性交罪3次，將他起訴，並以3次犯行各別，建請法院分論併罰。