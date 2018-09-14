法官判決黎明幼兒園應拆除 理由是.......

2018-09-14 12:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕「黎明幼兒園保留行動」團體，今天上午到台中市政府抗議，並舉行「恐龍法官殺人，鴕鳥市府踹共」記者會，這場抗議的主因，是台中高分院更三審於本月11日宣判，判決黎明自辦市地重劃區重劃會勝訴，黎明幼兒園園長林金連敗訴，黎明幼兒園應拆除，支持保留黎明幼兒園的陣營認為，重劃會的理監事選舉，沒有依照「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」，違法的組織，做出的決議也是違法，法官卻認為，重劃會獲台中市政府核定，核准與否是台中市政府的行政處分，法院只能認定台中市政府行政裁定的效力存在。

黎明幼兒園拆除案與黎明自辦重劃案受矚目原因，是此重劃案為全台最大面積的自辦市地重劃，土地利益龐大，又發生財團介入違法牟利，被檢察官搜索調查的弊端，至於這起民事官司，則是「單元二黎明自辦市地重劃區」重劃會，約8年前控告黎明幼兒園等地主，要求拆除黎明幼兒園的建築物（地上物），台中高分院判決地主勝訴，被最高法院發回更審，台中高分院更二審改判重劃會勝訴，又被最高法院撤銷發回更審，本月11日由台中高分院更三審判決重劃會勝訴，黎明幼兒園應拆除。

台中高分院發佈的判決書摘要指出，重劃會與黎明幼兒園園主林金連等人，雙方之間的爭執主要有二，其一，黎明重劃會第一次會員大會選任理、監事的決議，是否合法有效，以及黎明重劃會是否已合法成立而有當事人能力？其二，是地上物（黎明幼兒園）是否已妨礙重劃工程施工而應行拆遷？

台中高分院認為，黎明重劃籌備會於2008年3月12日第一次會員大會選定理監事後，已由台中市政府於同年4月8日核定成立，這項核定具行政處分性質，至今仍有效，雖然第一次會員大會選任理監事的選舉方式，與2006年修正獎勵重劃辦法第13條第3項，以及黎明重劃會章程第8條第2項的規定有異，但重劃會的決議，在會員請求法院撤銷重劃會決議前，決議應仍有效。

另外，林金連也沒有主張及證明，重劃會的決議已經被會員訴請法院判決撤銷確定，黎明重劃會既已合法成立，自屬非法人團體，而有當事人能力。

至於地上物（黎明幼兒園）是否已妨礙重劃工程施工而應行拆遷，台中高分院認定地上物位於公共設施範圍與住宅區預定地，不拆除勢必影響公共設施工程的施工，或住宅區預定地的土地填土整平，除將造成此部分土地與計畫道路銜接部分仍有相當程度之高程落差，致影響計畫道路之興建外，亦因此部分土地地勢低窪，據此判決應拆除。