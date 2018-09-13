9/13 雙贏彩頭獎開出2注！威力彩、今彩539頭獎均摃龜

2018-09-13 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月13日）開獎的第107000124期雙贏彩，頭獎共2注中獎，每注可得獎金2000萬，分別由台南市北區文賢路723號的「爆發富公益彩券行」及新北市中和區民享街91之11號的「泰旺彩券行」開出；第107000074期威力彩及第107000220期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000074期威力彩中獎號碼為「14、21、24、29、31、32，第二區：05」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共44注中獎，每注可得2萬元；伍獎共232注中獎，每注可得4000元；陸獎共1731注中獎，每注可得800元；柒獎共3307注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬9293注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬3102注中獎，每注可得100元；普獎共4萬5203注中獎，每注可得100元。

第107000074期38樂合彩中獎號碼為「14、21、24、29、31、32」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共75注中獎，每注可得5750元；二合共1996注中獎，每注可得750元。

第107000124期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、08、11、12、15、16、17、18、24」，頭獎共2注中獎，每注可得2000萬元；貳獎共12注中獎，每注可得10萬元；參獎共497注中獎，每注可得500元；肆獎共5729注中獎，每注可得100元。

第107000220期今彩539中獎號碼為「01、09、21、25、35」，頭獎摃龜；貳獎共125注中獎，每注可得2萬元；參獎共4760注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬6741注中獎，每注可得50元。

第107000220期39樂合彩中獎號碼為「01、09、21、25、35」，頭獎摃龜；三合共79注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4509注中獎，每注可得1125元。

第107000220期3星彩中獎號碼為「175」，正彩共29注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000220期4星彩中獎號碼為「4957」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」