恐怖情人亮槍要脅前女友 復合未成反進牢門

警方持槍喝斥林男不要動！（記者張聰秋翻攝）

2018-09-12 17:43

〔記者張聰秋／和美報導〕別動！43歲林姓男子想挽回39歲胡姓前女友，多次到胡女租屋處談判要求復合，胡女不堪其擾，又對林男亮槍要脅動作心生畏懼，日前，林男又到胡女租屋處騷擾，胡女偷偷報警，警方埋伏逮人，林男企圖從頂樓逃脫，警方持槍喝斥，林男眼見無所遁逃，只好俯首認罪。

和美警分局指出，經查，林男在小吃部認識離婚的39歲越南籍胡姓女子，兩人交往後林男陸續跟胡女借錢，兩人有金錢借貸的關係，交往期間胡女發現林男吸毒，胡女決定結束感情，與林男劃清界線。

警方說，林男後來因案遭通緝，四處躲藏，逃亡期間多次找女友要求復合，胡女不從，在今年7、8月間，多次找胡女，胡女擔心性命不保，於日前林男再度上門時，偷偷報警請警察前來抓人。

警方在林男機車車廂起出1把改造手槍、子彈與毒品等物，訊後依毒品等多項罪嫌將林男移送法辦。

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