女童誤觸遙控器鎖車內 警教慌張媽這招化解驚魂記

2018-09-12 15:30

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓少婦前天開車載2歲女兒外出購物，因天氣炎熱先啟動車輛讓女兒上車，自己則將買來用品放在後車廂，正準備上車離開時因女兒誤觸遙控器導致車門上鎖，一時手足無措的陳女向巡經員警急招手求援，警方唯恐貿然破窗反驚嚇到小女童，加上小女童看到員警反哭得更大聲，只好站在車後請陳女引導女兒尋找遙控器，順利開啟車門，結束這場驚魂記。

台中市第四分局大墩派出所警員許俊清、魏嘉潁當天上午巡經南屯區大業路與大英路口，發現停車場內一名34歲陳姓女市民神色慌張狂揮手趨前瞭解，陳女表示，稍早開車帶著2歲女兒外出購買完民生用品準備返家，因天氣炎熱先啟動車輛讓女兒坐到後座的幼童安全座椅上，自己則將買來的用品放在後車廂。

未料正準備上車離開時，因女兒誤觸遙控器導致車門上鎖，她慌張無措才會向員警求助，員警得知原委立刻聯繫鎖匠，此時陳女一度請求破窗，但員警表示除在保護小孩生命安全的情況下，才會進行破窗，否則可能會嚇到車內的孩子。

等待鎖匠過程中，陳女見女兒在車內不斷哭泣緊張到不斷搓手，員警見狀請她冷靜，如果孩子看到大人都緊張將更加害怕，勸她先安撫女兒情緒，陳女依員警指導向女兒表示「等一下，很快就開門了唷！」

此時因怕女童見到警察反而更加緊張，員警站在車後教陳女慢慢引導女兒找到車內遙控器，不斷比手畫腳教小女童按下按鈕，終於順利開啟車門，陳女含著眼淚，頻頻跟員警感謝，表示會避免同樣意外再次發生。