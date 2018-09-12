罵台灣民政府是詐騙集團 「台南州長」蔡朝鵬獲不起訴

位於桃園市龜山區的台灣民政府中央會館。（資料照，記者周敏鴻攝）

2018-09-12 10:48

〔記者周敏鴻／桃園報導〕曾加入「台灣民政府」並擔任「台南州長」的蔡朝鵬，去年8到10月間，3度前往桃園市龜山區台灣民政府中央會館指控台灣民政府是詐騙集團，還搭棚誦經、張貼「還錢、騙子」等文字紙張，被控妨害自由，桃園地檢署調查後認定他罪嫌不足，已予他不起訴處分。

蔡朝鵬說，台灣民政府曾告知成員們，會告美國、會執政、會讓成員封官，所以他才拿錢給台灣民政府，但沒有一件承諾兌現，他才會認定台灣民政府是詐騙集團。

去年8月12日下午，蔡朝鵬率眾前往台灣民政府中央會館，拿著擴音器大聲吆喝「詐騙集團」；同年9月9日下午，他又率眾前去搭設棚架，並用擴音器誦經祭拜，蔡朝鵬說，有受害者因台灣民政府的詐騙行為而自殺或生病死亡，他才會請法師誦經，希望往生者能安寧。

同年10月15日下午，蔡朝鵬又率眾前往台灣民政府中央會館，在一旁的石製立牌上，張貼「還錢、騙子、詐欺」等文字紙張。

台灣民政府管理人因蔡朝鵬涉嫌強制、公然侮辱，提出告訴，檢方說，蔡朝鵬沒對台灣民政府成員實施強暴、脅迫等行為，不構成強制罪，而他指控台灣民政府是詐騙集團，是依他個人價值判斷所提出的主觀、與事實有關聯的評論，難以認定他有妨害台灣民政府名譽的意圖，犯罪嫌疑不足。