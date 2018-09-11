扯！稅務員「裁判兼球員」 幫夫逃稅17萬

2018-09-11 17:15

〔記者張文川／台北報導〕台北國稅局中正分局任姓女稅務員，為了和丈夫合併申報綜合所得稅，纂改戶籍地至自己審核的轄區，不附單據隨意增加扣除額，事後電腦選案挑中由她稽查自家的報稅資料，也不依法申請迴避，故意放水不審查即歸檔，6年間圖利丈夫逃漏稅17萬餘元，終因自知紙包不住火而自首；台北地院依6次圖利罪，將她合併判刑1年半，緩刑3年，支付公庫10萬元。可上訴。

判決指出，任女是有25年的資深稅務員，負責中正區永昌里、文北里的綜所稅審查業務，自2010年至2015年間，她為了自審丈夫的報稅資料，將丈夫申報的戶籍地址文祥里，擅自改填為文北里，申報資料中則虛列名目且未附單據，以增加扣除額。

國稅局電腦會從所有申報資料中，選出資料有問題、應再由人工詳細審查的案件，任女審到丈夫的稅，依法必須申請迴避，改由其他稅務員審核，但任女卻故意不迴避也不審查，直接核定過關歸檔，6年間每年非法掩護丈夫逃漏綜所稅8800元至4萬5000元，共逃漏稅17萬餘元。

由於國稅局傳出要內部稽核盤點的風聲，任女自知恐怕逃不過檢查，主動向廉政署自首，繳回全部犯罪所得。

圖利罪的法定刑是5年以上，但北院合議庭認為她符合自首要件，且犯後態度良好，歷次圖利金額都在5萬元以下，金額不高，17萬稅金差額也已補繳完畢，減刑再減刑後，6罪各輕判10月至1年，合併應執行1年半 ，緩刑3年，條件是須支付公庫10萬元，以示公允。