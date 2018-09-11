護理師曝女童「天天遭哥性侵」 父不滿提告妨害名譽

2018-09-11 11:22

〔記者曾健銘／台北報導〕新北市1名5歲女童，日前因下體受傷流血，被送往林口長庚醫院治療，經院方診斷，懷疑女童遭性侵，社會局等相關單位緊急介入安置，而女童的父親第一時間在網路澄清女兒只是貪玩，跌倒後撞到玩具才受傷，但昨有護理師PO文回應，表示自己曾私下詢問女童，女童才自曝是遭13歲的哥哥天天性侵，讓網友罵聲連連，女童父親不滿遭撻伐，昨日深夜氣得到新莊分局福營派出所向該名PO文護理師提出妨害名譽告訴。

女童父親本月2日先是在臉書社團PO文，指出女兒因頑皮爬上書桌，跳下來時不慎撞擊書桌旁邊的玩具床，女童當場嚎啕大哭，經檢視傷口後先是發現大腿內側流血，起初只是一般的皮肉傷，未料太太進一步檢查才驚見女童的生殖部位受傷流血，才趕緊將她送往輔大醫院，隨即又轉送林口長庚醫院。

女童父親表示，經院方診斷女兒的傷勢疑似是「遭性侵」所致，院方人員隨即通知社會局人員介入安置，但家屬多次前往醫院探望遭拒絕，還聯繫不上承辦的社工，因遲遲見不到女兒，才會上網PO文求助。

未料，昨有名護理師出面反駁女童父親，PO文說：「女童陰道深處嚴重撕裂傷，出血量比成人月經還多，血流不止，放屁還有血塊掉出，疑似傷及直腸，處女膜破裂，本院無法進行此狀況之處理，故急轉長庚，當天為了怕女童被家屬偷帶走，還自願延遲下班保護女童直至轉院為止。」

該名護理師還表示，她發現女童與女童母親神色怪異，支開母親後單獨詢問女童，女童才自曝「幾乎天天被13歲的哥哥以生殖器插入陰道」，先前曾因出血就醫過，更離譜的是父母都知情，這次也是媽媽要求她說是「被玩具撞到」，父母行為讓網友看不下去，紛紛上網留言痛罵，而男童父親不滿遭罵翻，昨深夜到派出所控告PO文護理師妨害名譽。

新莊分局今證實，昨日深夜該名女童父親確實有到福營派出所提出妨害名譽告訴，警方也依法受理，而女童是否遭性侵的部分，目前則由桃園市婦幼隊以及新北市社會局介入調查中。

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