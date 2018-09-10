蘇澳區漁會理事長選舉涉賄 檢再起訴29會員代表

宜蘭地檢署偵辦蘇澳區漁會理事長選舉賄選案，8月初起訴理事長蔡源龍及其友人、前國大代表林明昌，今地檢署再依違反漁會法，起訴29名被蔡、林兩人招待出遊的漁會代表。（記者張議晨攝）

2018-09-10 09:44

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦蘇澳區漁會理事長選舉賄選案，8月初起訴理事長蔡源龍及其友人、前國大代表林明昌，今地檢署再依違反漁會法，起訴被蔡、林兩人招待出遊的29名漁會代表；蘇澳區漁會本屆代表人數為51人，起訴人數佔代表總數一半；依漁會法規定，判決定讞且刑度為6個月以上須解除職務。

蘇澳區漁會會員人數約有1萬7000多人，漁會選舉要先選出51名會員代表，再選15名理事、5名監事，理事會推選出理事長後，再由理事長遴聘總幹事。

本屆選舉結束後，理事會票選曾任漁會理事的蔡源龍擔任理事長，遴聘原理事長陳春生接掌總幹事，常務監事由原總幹事林月英當選。

起訴書指出，蔡源龍為求順利當選理事長，去年3月下旬，透過林明昌安排，招待簡姓、陳姓、林姓等會員代表共32人，規劃前往台中旅遊，共3天2夜，旅遊結束後再召開宴席，席開5桌，價值共4萬4580元，宴席間蔡源龍還與林明昌陪同敬酒拜票。

宴席結束後，隨即招待簡男、陳男等10人到台北市中山區某商務養生館無償按摩，消費1萬6050元，包含車資共2萬5000元，全由林明昌埋單，3月28日理監事投票日，再將裝有配票信封交給規劃名單內的會員代表。

偵查時蔡源隆坦承，林明昌為幫他拉抬聲勢，出面邀請規畫名單內的會員代表吃飯，以支持規劃名單內的理監事人選，但否認對漁會代表行賄。

檢方傳訊接受招待的32名代表到案，依據證人證詞，另有證人證實「沒有付錢」，檢方認為，簡男、陳男等29人基於單一收受不正利益犯意，接續接受蔡源龍、林明常提供旅遊、飲宴、按摩之利益，且難以強行分開，全案偵結後，依違反漁會法收受不正利益罪嫌，起訴簡男、陳男在內的29名漁會代表。