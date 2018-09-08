9/8 今彩539頭獎開出1注！ 大福彩、雙贏彩摃龜

2018-09-08 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月8日）開獎的第107000072期大福彩和第107000120期雙贏彩頭獎均槓龜；第107000216期今彩539頭獎開出1注，可得獎金8百萬，由雲林縣斗六市中和里中華路6號1樓的「大發財獎券行」開出。

第107000072期大福彩中獎號碼為「07、08、11、24、26、32、34，特別號：21」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得25萬元；參獎共43注中獎，每注可得4000元；肆獎共910注中獎，每注可得400元；普獎共6874注中獎，每注可得200元；大福獎共1注中獎，每注可得500萬元；小福獎共4注中獎，每注可得10萬元。

第107000120期雙贏彩中獎號碼為「02、05、08、09、12、15、16、18、19、20、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共30注中獎，每注可得10萬元；參獎共523注中獎，每注可得500元；肆獎共5406注中獎，每注可得100元。

第107000216期今彩539中獎號碼為「02、19、21、25、31」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共114注中獎，每注可得2萬元；參獎共4398注中獎，每注可得300元；肆獎共4萬7830注中獎，每注可得50元。

第107000216期39樂合彩中獎號碼為「02、19、21、25、31」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共88注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3161注中獎，每注可得1125元。

第107000216期3星彩中獎號碼為「109」，正彩共49注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000216期4星彩中獎號碼為「3337」，正彩共16注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」