性教育有成？女童告訴媽：爸爸跟阿姨交配

女童告訴媽媽，幼稚園老師曾教導動物交配，「爸爸跟阿姨在交配」、「爸爸壓在阿姨的身上動來動去」，聲音吵得她難以入眠。（情境照）

2018-09-08 21:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕性教育有成？台中市已婚林姓男子，去年4月帶就讀幼稚園的女兒外出，不料，女童返家後卻童言童語告訴媽媽，幼稚園老師曾教導動物交配，「爸爸跟阿姨在交配」、「爸爸壓在阿姨的身上動來動去」，聲音吵得她難以入眠，林男與楊姓女子不否認發生性關係，台中地方法院依妨害家庭罪，判處林男2月徒刑，楊女3月徒刑，可易科罰金與上訴。

判決書指出，林男的元配提告說，目前以開計程車為業的林男，2012、2013年間，曾與楊女一起在市場擺攤，當時並無異狀，不料，2014年起，林男愈來愈少回家，每次回家洗澡後，就以開計程車為由而匆忙離家，去年（2017年）4月間，元配有事情，要丈夫林男幫忙照顧女兒，林男將就讀幼稚園的女兒，帶到外面玩3天。

不料，女兒返家後，卻童言童語告訴媽媽，她在睡覺時，「看到爸爸壓在阿姨身上，動來動去，吵得我無法睡覺」，女兒還說，幼稚園老師曾教導他們認識動物交配，所以她知道「爸爸跟阿姨在交配」，元配逼問丈夫林男，林男坦承婚外情，楊女不否認通姦，但她希望元配「讓步成全」，元配怒提告訴。

台中地院審理時，林男與楊女不否認通姦，但楊女辯稱，元配同意、縱容或宥恕她與林男有染，且林男還欠她錢，元配反駁說，她多年前同意丈夫林男與楊女一起在市場擺攤，她只同意林男「陪（楊女）工作」，不是「陪睡覺」，台中地院不採信楊女辯詞，欠錢也與通姦無關，判處林男與楊女各2月、3月徒刑，可易科罰金各6萬與9萬元，可以上訴。