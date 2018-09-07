鬼月飛車？轎車半夜把土堆當跳台 四輪朝天躺水溝…

屏東縣崁頂鄉台糖造林地被土堆封阻的小路裡面靠公墓處，竟有台車開到四輪朝天。（記者陳彥廷翻攝）

2018-09-07 19:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕鬼月半夜睡不著，要吃宵夜，竟然把轎車當越野車開上擋路土丘表演特技？下場就是墜入邊溝，還摔個4輪朝天，場面散落零件令人觸目驚心，還好人沒大礙。

今天凌晨約3點左右，潘姓男子與友人駕車出遊，行經屏東縣崁頂鄉的火車調車場天橋，下橋後未在T字路口左、右轉，反而直接開進前方的台糖造林地的田間小路。

台糖公司雖在大馬路和田間小路入口不遠處，堆上大批土石阻路，沒想到土堆擋不了潘男，反而成為「跳台」，潘男開進顛簸泥土路，時速推估有7、80公里，發現土堆時已來不及，神奇的是，進入角極低的國產神車竟沒有卡在土堆，反而直衝土堆斜坡飛躍，土堆成為越野跳台！

警方推測，轎車飛越後，車頭撞上陸地，因前衝力量太強，車頭撞擊點剛好成為支點，車身就此翻成四腳朝天，重重躺進邊溝，車頭保險桿直接撞掉，零件灑落滿地。

土堆高約150公分，一般只有當地人會騎機車行經，還設有「自有土地請勿進入」警示牌，土堆上「起跳」輪胎痕清楚可見。台糖人員一早巡查，赫然發現竟有車四腳朝天躺在水溝，嘖嘖稱奇。

潘男到案時並無酒精反應，他向警方聲稱，今天凌晨出門吃宵夜，不熟路況開進農路，直到發現前方有土堆時，已來不及反應，車子衝上後就翻車落入水溝，至今餘悸猶存。不過，他和車上另名友人都無大礙，當時水溝內的水不致深及淹沒，兩人爬出車外，再請朋友載送到醫院就醫。

而事發地點前方就是公墓，農曆七月駛入荒郊野外，還飛越土堆翻車四輪朝天，卻安然無恙，連承辦員警都不可置信，頻頻納悶地說，「這到底是要去哪裡？到底怎麼開得？」附近居民也說，那條路連當地人非必要都不會騎了，「有封路的地方還這樣開，真的很詭異！」

在土堆封路內的小路，竟有車子能開到四輪朝天。（記者陳彥廷翻攝）

轎車半夜開上封路土堆，飛越摔個四輪朝天。（記者陳彥廷翻攝）

事發台糖造林地外立有「自有土地請勿進入」警示牌。（記者陳彥廷翻攝）