開車左轉未禮讓行人吃紅單 法官因這點判撤罰

2018-09-07 09:44

［記者楊政郡／台中報導］今年3月台中市一名廖姓駕駛，駕自小客車在北區北平路與中清路口，左轉中清路疑似未禮讓行人，被二分局立人所開了一張「轉彎時，未禮讓行人優先通行」的違規罰單，罰2000元及記點1次，他不服提起行政訴訟，法官勘驗員警密錄器發現，該行人沒走斑馬線，而是斜向行走於路口中間道路，那是「禁止行人穿越路段」，判決撤銷罰單。

台中地院行政法庭判決書指出，廖某在今年3月22日7時30分上班尖峰時間，行經中市北區北平路與中清路口，因「轉彎時，未禮讓行人優先通行」的違規行為，經二分局員警開單告發，台中市交通裁決所裁處罰鍰2000元，並記違規點數1點。

原告不服，提起本案訴訟。廖某主張，他當時有向員警反映，他已有暫停禮讓在先，但行人又違規闖紅燈，才會造成差一點撞上，員警回應暫停後為何再往前？他沒看見行人違規穿越，堅持開單。

台中市交通裁決所主張，依道路交通安全規則第103條規定，不論行經之交岔路口有無繪設行人穿越道，駕駛人遇有行人穿越道路時，均應禮讓行人優先通行。

但法官勘驗員警的密錄器，發現中清路與北平路口四周都有斑馬線，行人穿越道也設有行人穿越專用號誌，原告左轉時，該行人是斜向通過路口行走於「路口中間道路」，並未遵照號誌指示，未走在行人穿越道上。

法官認為廖某縱有駕駛車輛於左轉擋在行人前方，然因該名行人行走於「禁止行人穿越路段」，闖進了禁區，沒走在斑馬線上，被告無法預期行人出現，處分不恰當應該撤銷。