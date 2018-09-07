20年友情 差點因為3000美金破滅

2018-09-07 00:17

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子有一位在服役的外籍友人，2人結識了20年，平時除了用通訊軟體聯絡外，友人也會來台灣，不過前幾天開始，友人突然告知他被調到科威特服役，在當地買了禮物給陳男，可是卻被扣在海關，能否先給他3000元美金的關稅，陳男直覺是詐騙，很類似「洋將軍」的詐騙手法，不過他為了驗證20年的友情，堅持到銀行匯款，豈料行員認為是詐騙，通知警方後陳男才落寞離開。

近40歲的陳男從事教職，對於如何結識外籍友人他不願多說，僅向警方說，是感情很好的朋友，在國外當兵，時常調地，平時都會聽友人分享國外見聞，不時都會聯絡，不過從月初開始，友人突然變得很神秘，向他要一筆3000元美金，除此之外都沒有異常。

最後陳男的友人告知，這筆3000元美金，是因為從國外寄了一份禮物給他，原本是打算給陳男驚喜，不過禮物卻被扣在海關，為了要通關，加上一時籌不出大筆通關費，所以才預先破梗。

但是「通關費」的說法，很類似流行的「洋將軍」詐騙術，這個手法是國外詐欺歹徒，冒稱國外洋將，用言語擄獲台灣單身女的芳心，騙取到對方信任後，再要求單身女掏出錢來，但是陳男認為友人沒有異狀，加上他認為20年的友情不會一夕變調，經得起考驗，所以就到銀行準備匯款。

不過，行員認為陳男可能被詐騙，因此通報警方，警員也認為陳男可能落入詐騙陷阱，陳男友人的帳號可能被盜用，建議陳男先將友人的通訊帳號封鎖，才得以阻止詐騙，等稍晚之後陳男低調離開現場，並向警方供稱，他差點就相信友人騙他，但會再用其他聯絡方式跟友人聯絡。