惡性不改！ 台籍南非混血兒連搶3名外國人

監視器畫面拍下行搶過程。（記者王宣晴翻攝）

2018-09-06 16:20

〔記者王宣晴／新北報導〕23歲的潘姓男子涉嫌偷竊數輛機車及行搶3名外國人，得手2萬多元新台幣，警方獲報介入調查，掌握明確事證後，昨晚持拘票在桃園正光路埋伏，順利逮到駕駛黑色轎車的潘姓男子，將他拘捕到案，潘男到案後坦承犯行，訊後依竊盜、搶奪罪嫌送辦。

警方調查，有搶奪前科的潘男是台籍南非混血兒，去年才因犯下搶奪案遭逮，不料潘男歹性不改，本月1日偷了一輛重機後前往淡水中正東路，鎖定一名34歲的韓國籍女子，騎車從後方搶走皮包，警方獲報以車追人，發現潘男將重機丟在北市北投洲美快速道路上，更將安全帽丟下橋，企圖滅證。

但警方調閱監視器，並採驗相關物證，確認潘男即為搶匪，成立專案小組開始清查，發現家住桃園的潘男常出沒在新北市林口、泰山及桃園龜山區，行搶韓國籍女子後前往三重偷車，本月4日清晨在桃園地區鎖定一名菲律賓籍女子行搶，發現得手贓款不多，當日晚間再度行搶一名泰國籍的王姓女子。

警方今天表示，潘男行搶前會連續偷竊機車，透過換車的方式躲避警方查緝，且多鎖定外國籍人士經過偏僻路段時行搶，意圖利用被害人怕麻煩，不願報案的心態逃避犯行。

但警方調閱監視器，昨晚派出大批警力，前往桃園正光路埋伏，發現潘男駕駛一輛黑色轎車出現，隨即上前盤查壓制，並持拘票將潘男逮捕到案，警方事後也起出潘男犯案時的衣物，罪證確鑿，潘男也坦承犯行，表示行搶3人共得手2萬多元新台幣，訊後遭警方依法送辦。

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