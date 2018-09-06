疑遭棄養 竹市草叢驚見小型貓狗窩

新竹市金山一街的草叢出現一貓一狗乖巧站在原地，旁邊還擺放紙箱、水盆、貓砂盆及飼料等寵物用品。（記者王駿杰翻攝）

2018-09-06 13:48

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市金山一街的草叢近日出現一貓一狗乖巧站在原地，旁邊還擺放紙箱、水盆、貓砂盆及飼料等寵物用品，疑似遭棄養，正在癡等飼主，路過民眾看見，連忙拍下照片PO網並號召網友幫忙，將貓、狗帶回安置；新竹市動物保護及防疫所指出，目前未接獲通報，但若查明貓狗確實為飼主惡意棄養，最高可裁罰15萬元。

竹市動物保護及防疫所指出，民眾若無法飼養家中寵物，一定要依正當程序送養，若遭查證惡意棄養時，將觸犯「動物保護法」，可處3萬元以上，15萬元以下罰緩。

「竹科金山一街路口有一隻狗狗被棄養，狗屋跟狗糧都一起被丟在一邊… 有人可以幫忙嗎？」有網友在PTTPO文，並貼出照片，只見一隻狗乖巧趴坐在草叢中，雙眼凝視前方，彷彿在等待主人，一旁則擺有飼料、水盆及寵物用品，疑似遭到棄養。該名網友上前查看，發現現場除了狗，竟還有一隻黑白相間的貓也在原地等待，旁邊還有水盆、貓砂盆。

網友指出，遭遺棄的狗已有熱心民眾領走認養，剩下的黑白貓非常親人，感覺不像是野貓，他懷疑這對狗貓都是遭飼主遺棄，目前已經將貓送至動物醫院掃描晶片，確認健康狀況後帶回家安置。

該網友更在PO文中痛批前飼主既無情又不負責，「連好好幫他找個家都不願意，真心希望你別再養動物了。」

該則PO文獲得不少網友回應，紛紛留言「愛心推！原飼主太垃圾了！」、「狗狗聽說早一步被好心人帶走了」、「棄養動物的垃圾人希望你衰一年。」