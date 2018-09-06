掏空公司7200萬 冠德建設公主獲緩刑

2018-09-06 11:21

〔記者溫于德／台北報導〕冠德建設公主馬紹齡，擔任副總經理期間涉嫌掏空旗下「根基營造」、「頂天公司」兩家公司共7200萬元，遭搜索後雖趕緊湊錢回補、仍遭發現，去年被依證交法等罪起訴。士林地院今審結，依法判刑2年，緩刑5年，另1年2月得易科罰金，可上訴。

馬紹齡父親為冠德已故董事馬玉山，業界均以「治軍嚴謹」形容馬父，但外傳，因在遠雄弊案中、他被指涉行賄800萬遭查辦、起訴，連帶健康受到影響，最終於去年11月16日上午因病過世。

至於馬紹齡本身，本案發生時是冠德副總經理，自2011年至2014年間，透過根基、頂天向下游廠商購買假發票，分3次套取8800萬進私人金庫，其中4500萬支付冠德爭取建案的中人費、1600萬用於根基中人費，剩餘2700萬遭馬女侵占。

檢調去年11月29日發動搜索，馬女才趕緊湊錢回補，並透過律師陳報檢察官、佯稱錢已找到，反讓檢方更加懷疑；經鑑定數十張千元大鈔後，果然確認部分千元大鈔是2014年後印製、顯與她在位期間不符。

馬女遭二度約談時自知法網難逃、終於認罪，去年7月中被依違反證券交易法等罪起訴。

馬女在法院審理時痛哭堅稱，套出的錢均用在中人費、交際費、員工醫療費及民意代表政治獻金上，均是公司業務上所需，且事後已將所有費用繳回公司，盼法官了解她所作所為均為集團獲利。

馬女也說，在集團工作25年，為保護集團、已辭去所有職務，如今還要拿出所有個人積蓄或向友人借錢償還公司，同時仍要承受喪父之痛，導致需靠藥物治療度日，盼法官能考量她已知錯。

至於馬女律師葉建廷則說，錢不但均未進到馬女私人口袋，根基另有300萬餘元稅金損害、馬女也在檢察官未發現前主動繳還公司，加上支付中人費也促建案順利完成、已淨賺4300萬，可望繼續獲利，盼以繳交國庫100萬罰金為條件，換緩刑。