答應幫酒女還15萬 恩客完事後給4000元竟挨告性侵

藍男得知酒女欠下15萬債務，答應幫她償還，不過兩人性交後，藍男僅給了酒女4000元，酒女因此怒告藍男性侵。（情境照）

2018-09-05 07:49

〔即時新聞／綜合報導〕一名40歲的藍姓男子今年2月前往台北市中山區酒店消費，事後帶酒女出場，藍男得知酒女欠下15萬債務，答應幫她償還，不過兩人性交後，藍男僅給了酒女4000元，酒女因此怒告藍男性侵，不過檢察官調查後認為事證不足，做出不起訴處分。

根據《蘋果日報》報導，藍男和酒女在酒店聊得來，事後兩人前往薇閣汽車旅館開房間，完事後藍男給了酒女4000元，並到浴室洗澡，酒女卻趁機落跑，事後女子指控，她陪藍男出場並沒有答應要性交易，藍男卻帶她到汽車旅館性侵得逞。

藍男到案後坦承與酒女發生性關係，並否認性侵，強調當時酒女向他訴苦，表示欠下15萬元債務，當時藍男說，未來若雙方在一起，願幫她償還債務，完事後雖然有給她4000元，可能對方認為他「信口開河」。

檢察官調查後發現，酒女離開汽車旅館時並無意識不清或步履蹣跚等情形，另根據女子驗傷報告，她全身僅有左下肢疑似淺抓傷的痕跡，與她控訴遭人壓制在床上性侵的情形不同，加上全案僅有女子一人的指訴，無事證可以佐證，因此認為藍男事證不足，處分不起訴。