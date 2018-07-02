領母親遺物看到便當飯菜……廚師兒淚崩

2018-07-02 21:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區兩蔣文化園區往台7線，6月30日發生小貨車與機車撞擊車禍，70歲的簡姓女騎士經送醫仍因傷重不治；簡婦的兒子事後在臉書「爆怨公社」PO文表示，他到警局領回母親的遺物，看到「便當」裡東倒西歪的飯菜，回想起與母親間的對話，止不住眼淚，不禁痛哭失聲。

大溪警分局今天受訪表示，簡婦當時從大溪區復興路一段往復興方向騎機車，行經台7線兩蔣文化園區前方不遠，與鄭姓男子（35歲）駕駛的一輛小貨車發生碰撞車禍，簡婦被撞擊後，不幸滑進路邊另一輛自小客車底部，雖經救護人員送醫急救仍傷重不治，雙方酒測無酒精反應，車禍肇事責任仍在調查中。

車禍發生後，簡婦的兒子廚師在臉書「爆怨公社」以「母親給我上的最後一堂課…」PO文，表示，他的母親騎機車出門，遭貨車從後方撞擊，彈飛到路邊車輛後車底，到醫院前已沒有呼吸心跳，經過1個多小時搶救後，仍傷重身亡。他接獲噩耗，悲痛不已，看到肇事者已崩潰到不知該說什麼，問對方：「你有沒有老婆小孩？你有沒有父母？」要求他在母親出殯前來上香，更痛斥「你現在跟我道歉有什麼用？」

簡婦的兒子說，他昨天到大溪警分局領取母親機車內遺物，回家打開看便當盒時，他真的大哭了，只見便當裡的飯菜變得東倒西歪，他回想起不久前與母親的對話，身為廚師的他告訴媽媽「我現在是在做吃，都是做給跟妳孫子們差不多大小的小朋友吃！」，媽媽叮嚀說「本來就是要安ㄋㄟ，要簡單、要健康、要用心」，他也回應「我知啦！我都當是煮給自己兒子們吃的在煮、在顧！」

簡婦的兒子說「想到（母子）這一段最後珍貴的對話，心中就好痛、好痛，痛到大哭卻哭不出聲來! 」。

對此，網友紛紛留言「節哀」、「要照顧好自己才是孝順」，還說「就哭出來吧！ 哭出來不要再忍了」，並以「別傷心，你的母親永遠都在你的心中」安慰他。

相關影音